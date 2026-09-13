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Газета.ру

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Теннисистка Соболенко назвала заслуженной победу Рыбакиной на US Open

Теннисистка Соболенко назвала заслуженной победу Рыбакиной на US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что ей тяжело произносить речь после своего поражения от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в финале Открытого чемпионата США (US Open).

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