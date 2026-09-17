Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

401 подписчик

Как Таганрог восстанавливают после двух атак БПЛА: пожар тушат круглосуточно, обследовано 76 пострадавших квартир

Как Таганрог восстанавливают после двух атак БПЛА: пожар тушат круглосуточно, обследовано 76 пострадавших квартир

Как Таганрог восстанавливают после двух атак БПЛА: пожар тушат круглосуточно, обследовано 76 пострадавших квартирГлава Таганрога Светлана Камбулова рассказала о ликвидации последствий сразу двух происшествий: удара, произошедшего в ночь на 15 сентября, и аварии, случившейся тремя днями раньше.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым