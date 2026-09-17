Как Таганрог восстанавливают после двух атак БПЛА: пожар тушат круглосуточно, обследовано 76 пострадавших квартир

Как Таганрог восстанавливают после двух атак БПЛА: пожар тушат круглосуточно, обследовано 76 пострадавших квартирГлава Таганрога Светлана Камбулова рассказала о ликвидации последствий сразу двух происшествий: удара, произошедшего в ночь на 15 сентября, и аварии, случившейся тремя днями раньше.