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На Украине увеличился спрос на дрова перед зимой

На Украине увеличился спрос на дрова перед зимой

Среди жителей Украины вырос спрос на дрова перед предстоящей зимой, что вызвало повышение их стоимости на 70-80% .

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