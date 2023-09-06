Швеция в НАТО: в Тулу со своим самоваром

Есть неподалеку очень такая своеобразная страна, как Швеция. С населением меньше населения Москвы, но с просто потрясающей оборонной промышленностью, позволяющей практически полностью удовлетворять потребности своих вооруженных сил в плане техники и оружия.
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