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Швеция в НАТО: в Тулу со своим самоваром

Швеция в НАТО: в Тулу со своим самоваром

Есть неподалеку очень такая своеобразная страна, как Швеция. С населением меньше населения Москвы, но с просто потрясающей оборонной промышленностью, позволяющей практически полностью удовлетворять потребности своих вооруженных сил в плане техники и оружия.

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