Почти каждый шестой опрошенный россиянин будет работать без отпуска в 2025 году

В 2025 году 16% опрошенных россиян решили работать без отпуска. В прошлом году таковых было 27%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman, которые поступили в редакцию "Газеты.