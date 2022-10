Overwatch 2 стартует в раннем доступе, разработчики говорят о будущем Crusader Kings III, выходит тизер шутера по Fallout в духе DOOM, публикуются 26 минут геймплея Tainted Grail: The Fall of Avalon, показывается симулятор жизни про Уэса, скриншоты новой Need for Speed утекают в Сеть.