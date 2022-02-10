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Глава пресс-службы МОК о пробе Валиевой: «У нас возникла ситуация, для которой нужна консультация. Что касается слухов о допинге – это спекуляции»

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс высказался об информации о положительном допинг-тесте Камилы Валиевой, из-за которого перенесли медальную церемонию командного турнира Олимпиады-2022.

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