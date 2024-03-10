«Холодец с хреном»: Александра Петрова и его молодую жену начал съедать быт

Актер светится от счастья, но надолго ли? Александр Петров с женой Викторией соцсетиАлександр Петров женился несколько месяцев назад на молодой девушке по имени Виктории Антоновой, которая младше его на 12 лет и совершенно не связана с шоу-бизнесом.
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