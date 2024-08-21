Мобильная агитационная бригада побывала в Агрызском районе

В Агрызском районе Татарстана побывала агитационная бригада. Ее члены рассказали местным жителям о кандидатах, а также о том, как можно направить обращение депутату, сообщает пресс-служба «Единой России».
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