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Мобильная агитационная бригада побывала в Агрызском районе

Мобильная агитационная бригада побывала в Агрызском районе

В Агрызском районе Татарстана побывала агитационная бригада. Ее члены рассказали местным жителям о кандидатах, а также о том, как можно направить обращение депутату, сообщает пресс-служба «Единой России».

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