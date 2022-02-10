Глава полиции Лондона подала в отставку

Глава лондонской полиции Крессида Дик подала в отставку после встречи с мэром Лондона Садик Ханом.«После сегодняшнего общения с мэром Лондона становится ясно, что мэр больше не имеет достаточного доверия к моему руководству, чтобы продолжать работу.