Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Влетевший в ресторан в центре Москвы водитель рассказал о причинах ДТП

Влетевший в ресторан в центре Москвы водитель рассказал о причинах ДТП

Ночью в центре Москвы произошло ДТП - на 1-й Тверской-Ямской улице таксист, нарушив правила дорожного движения влетел в иномарку, которая двигалась чуть далее по ходу движения, из-за чего ее вынесло в фасад здания и летнюю веранду ресторана.

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