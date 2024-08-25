Влетевший в ресторан в центре Москвы водитель рассказал о причинах ДТП

Ночью в центре Москвы произошло ДТП - на 1-й Тверской-Ямской улице таксист, нарушив правила дорожного движения влетел в иномарку, которая двигалась чуть далее по ходу движения, из-за чего ее вынесло в фасад здания и летнюю веранду ресторана.