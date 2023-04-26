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Замглавы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что конфликт на Украине преподает США «ценные уроки» на случай конфликта с Китаем

Замглавы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что конфликт на Украине преподает США «ценные уроки» на случай конфликта с Китаем

Замглавы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что боевые действия на Украине преподают Соединенным Штатам Америки "ценные уроки" на случай потенциального конфликта с Китаем.

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