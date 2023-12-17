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Мировое обозрение

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МИД РФ: ООН должна уважать выбор жителей новых регионов жить в России

МИД РФ: ООН должна уважать выбор жителей новых регионов жить в России

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил российским журналистам в Женеве, что подход гуманитарных агентств ООН к новым регионам России неоправдан и неприемлем, РФ готова работать с ними, когда они примут новые реалии.

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