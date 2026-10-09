БПЛА ВС России уничтожили силы ВСУ в Сумской области

Расчёты БПЛА самолётного типа «Молния-2» войск беспилотных систем в составе 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили укрытую живую силу подразделений ВСУ в Сумской области, заявили в Минобороны России.
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