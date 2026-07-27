Эксперт Шмавонян призвал не хранить пароли в заметках

Руководитель группы по работе с образовательными организациями компании «Киберпротект», эксперт по информационной безопасности Саркис Шмавонян рекомендовал хранить пароли в менеджерах, а не в заметках, файлах и переписках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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