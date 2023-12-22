Воевать за свою страну готов каждый шестой поляк и немец, показывают опросы. В Германии (население которой — 84,4 млн человек) 17% граждан заявили о готовности защитить страну в случае военного нападения, передает Stern.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии