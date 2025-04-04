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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кудашов про «подкожную» игру легионеров «Динамо»: «Тычков нет, они просто заканчивают движение силовым приемом. Это не зависит от национальности. Сикьюра так не играет, а Адамчук играет, хотя он русский»

Клуб проиграл СКА в пятом матче первого раунда со счетом 4:3 в овертайме. «Динамо» ведет 3-2 в серии.

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