Ветеран СВР Решетников дал совет сотрудникам ЧОПов после теракта в Крокусе

Генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке Леонид Решетников, отвечая на вопрос aif.ru, как в «Крокус Сити Холл» смогли пронести оружие, указал на то, что «наши ЧОПы настроены на борьбу с воришками и алкоголиками».