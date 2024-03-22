Ветеран СВР Решетников дал совет сотрудникам ЧОПов после теракта в Крокусе

Генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке Леонид Решетников, отвечая на вопрос aif.ru, как в «Крокус Сити Холл» смогли пронести оружие, указал на то, что «наши ЧОПы настроены на борьбу с воришками и алкоголиками».
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