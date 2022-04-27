Эксперт рассказала об инкубационном периоде при заражении подвидом омикрон-штамма ВА.2

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина в беседе с журналистами объяснила, какой инкубационный период наблюдается у пациентов, заразившихся вариантом омикрон-штамма ВА .