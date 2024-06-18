Хаяси: Япония следит за визитом Путина в КНДР

Правительство Японии следит за визитом президента России Владимира Путина в КНДР, однако пока воздерживается от комментариев по поводу предстоящего саммита России и Северной Кореи, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.
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