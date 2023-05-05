В Плесецком районе построят новый Дом культуры

Здание для проведения досуга и творческой деятельности возведут в поселке Обозерский по областной адресной инвестиционной программе на паритетных началах с РЖД.
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