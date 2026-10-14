Киркоров завидует жениху Алексеевой, Лепсу отказали в усыновлении: ужин премии «Виктория»

В середине осени весь российский шоу-бизнес традиционно собирается на закрытом гала-ужине премии «Виктория».
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