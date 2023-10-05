Atlantic: Украина потеряла поддержку ключевых союзников Польши и Словакии

Консолидация стран вокруг событий на Украине начала ослабевать. Киевский режим за считанные дни потерял поддержку ключевых союзников в Восточной Европе в лице Польши и Словакии, заявил обозреватель Atlantic Петр Косицкий.
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