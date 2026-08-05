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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фигу об Инфантино: «Он запятнал репутацию футбола, чтобы угождать своим друзьям. ФИФА не нужны внешние инвестиции, это грязный заговор. Деньги нужно тратить на детей»

Луиш Фигу раскритиковал работу ФИФА. Ранее экс-полузащитник сборной Португалии заявил , что Джанни Инфантино должен покинуть пост президента организации.

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