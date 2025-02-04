Юрист Русяев: Кортнев сможет вернуться на российскую сцену, если раскается

Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев может рассчитывать на возвращение в Россию, если принесет публичные извинения за свои прошлые высказывания, в которых он осудил специальную военную операцию.
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