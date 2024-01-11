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Придают уверенности: три самые популярные пластические операции среди мужчин

Придают уверенности: три самые популярные пластические операции среди мужчин

Эстетическая медицина пользуется спросом не только среди женщин. В интервью изданию Газета.ру пластический хирург Дмитрий Васильев рассказал, что чаще всего в своей внешности хотят изменить представители сильного пола.

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