Вобла все: приказ о запрете лова на весь 2025 год принят

Минсельхоз РФ опубликовал приказ о тотальном запрете вылова воблы в Волге и Каспии на 2025 год. Согласно документу, по 31 декабря 2025 года запрещается промышленная (за исключением разрешенного прилова в соответствии с правилами рыболовства) и любительская добыча воблы в Каспийском море, Волге и ее водотоках в границах Астраханской области и водных объектах в границах Республики Калмыкия.