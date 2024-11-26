Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

45 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Вобла все: приказ о запрете лова на весь 2025 год принят

Вобла все: приказ о запрете лова на весь 2025 год принят

Минсельхоз РФ опубликовал приказ о тотальном запрете вылова воблы в Волге и Каспии на 2025 год. Согласно документу, по 31 декабря 2025 года запрещается промышленная (за исключением разрешенного прилова в соответствии с правилами рыболовства) и любительская добыча воблы в Каспийском море, Волге и ее водотоках в границах Астраханской области и водных объектах в границах Республики Калмыкия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх