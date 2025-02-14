В 2025 году отремонтируют почти 1,5 тысячи объектов образования

Работы запланированы не только в 1277 школах, но и впервые - в 142 детских садах, 77 колледжах. В ближайшие три года по народной программе «Единой России» капитально отремонтируют и построят почти 4,5 тысячи объектов образования, сообщил секретарь Генсовета Владимир Якушев на Всероссийском штабе партии и Минпросвещения по капитальному ремонту школ.