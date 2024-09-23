Индекс Мосбиржи ускорил рост

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Рынок российских акций продолжил расти утром в понедельник, свидетельствуют данные торгов. В начале сессии индекс Мосбиржи преодолел отметку 2800 пунктов впервые с 19 августа, а на момент написания материала ускорил рост до 2815,61 пункта, прибавляя 1,2 процента.