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Глава МАГАТЭ заявил о ночных взрывах в районе неподалеку Хмельницкой АЭС

Глава МАГАТЭ заявил о ночных взрывах в районе неподалеку Хмельницкой АЭС

Мощные взрывы прогремели неподалеку от Хмельницкой АЭС на Украине.Неподалеку от Хмельницкой АЭС ночью прогремели взрывы, от которых вылетели стекла на АЭС – об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии.

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