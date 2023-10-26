Глава МАГАТЭ заявил о ночных взрывах в районе неподалеку Хмельницкой АЭС

Мощные взрывы прогремели неподалеку от Хмельницкой АЭС на Украине.Неподалеку от Хмельницкой АЭС ночью прогремели взрывы, от которых вылетели стекла на АЭС – об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии.
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