Глава МАГАТЭ заявил о ночных взрывах в районе неподалеку Хмельницкой АЭС

Мощные взрывы прогремели неподалеку от Хмельницкой АЭС на Украине.Неподалеку от Хмельницкой АЭС ночью прогремели взрывы, от которых вылетели стекла на АЭС – об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии.