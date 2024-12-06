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Петербургский дневник

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Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил украинский расчет беспилотников на острове Первомайский

Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил украинский расчет беспилотников на острове Первомайский

Также был ликвидирован ретранслятор пункта управления БПЛА Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» российских десантников группировки войск «Днепр» ликвидировал украинский расчет беспилотных летательных аппаратов и ретранслятор пункта управления беспилотниками, который располагается на острове Первомайский в Днепровском лимане, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.

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