Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что начался второй этап войны с ХАМАС, целью которого является уничтожение инфраструктуры террористической организации и освобождение израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа.
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