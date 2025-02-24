Расчеты ЗРК «Стрела -10» прикрыли позиции артиллерии от ударных беспилотников условного противника в Кемеровской области

После обнаружения малоразмерных целей на подлете к району размещения артиллерии, операторы ЗРК «Стрела-10» успешно выполнили уничтожение воздушных целей, тем самым предотвратив нанесение удара «беспилотниками» условного противника.
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