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США не дали поблажек Силуанову

США не дали поблажек Силуанову

Министр финансов США Скотт Бессент заявил российскому коллеге Антону Силуанову, что Вашингтон не будет обсуждать экономические послабления или другие двусторонние соглашения до завершения конфликта на Украине.

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