Инсайдер Брэндон Робинсон: «Стив Нэш и Джеймс Харден не ладили»

Инсайдер НБА Брэндон Робинсон заявил, что главной причиной обмена Джеймса Хардена из «Бруклина» в «Филадельфию» были его плохие отношение с главным тренером Стивом Нэшем.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх