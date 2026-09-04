Трамп потребует от Европы вернуть сотни миллиардов долларов, потраченных Байденом на помощь Украине

США потребуют от Европы вернуть сотни миллиардов долларов, потраченных администрацией Байдена на военную помощь Украине, заявил Дональд Трамп.
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Очень хорошая мысль посетила Трампа, а ЕС думаю чешет репу нещадно! Как говорят-попали на бабки!