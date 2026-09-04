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Аргументы недели

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Трамп потребует от Европы вернуть сотни миллиардов долларов, потраченных Байденом на помощь Украине

Трамп потребует от Европы вернуть сотни миллиардов долларов, потраченных Байденом на помощь Украине

США потребуют от Европы вернуть сотни миллиардов долларов, потраченных администрацией Байдена на военную помощь Украине, заявил Дональд Трамп.

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