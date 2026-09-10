Половое воспитание по-сталински

Почему раздельное обучение в шкалах отменили после смерти вождя? В 1943 году, в разгар Великой Отечественной войны, советское правительство приняло решение, которое казалось абсурдным на фоне кровопролитных сражений.
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