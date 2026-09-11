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Вашингтон обещает мир, а Пентагон?

Вашингтон обещает мир, а Пентагон?

Российский МИД неоднократно спрашивал Госдеп США, насколько Вашингтон вовлечен в последние враждебные действия киевского режима против России, однако убедительного публичного ответа за океаном так и не прозвучало Фото: Gettyimages.

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