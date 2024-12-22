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"Гниение мозга". Эксперты объяснили, чем опасно чтение новостей

"Гниение мозга". Эксперты объяснили, чем опасно чтение новостей

Словом года по версии "Оксфордского словаря" стало "гниение мозга". На сайте издательского отдела Оксфордского университета это понятие определяется как "предполагаемое ухудшение психического или интеллектуального состояния человека, главным образом рассматриваемое как результат чрезмерного потребления материалов (в настоящее время в особенности онлайн-контента), которые считаются тривиальными или не требуют усилий".

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