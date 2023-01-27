Жена Алвеса удалила все фото с Дани из инстаграма – даже со свадьбы. Сразу после обвинений в изнасиловании она поддержала его

Жена Дани Алвеса удалила из инстаграма все фото с ним на фоне выдвинутых недавно обвинений. Бывшего футболиста «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» взяли под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании.