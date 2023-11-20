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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Молдова выйдет на Евро-2024, если победит Чехию. Коэффициент – 14.00

Сборные Чехии и Молдовы встретятся в квалификации Евро-2024. Молдова может впервые в истории выйти на чемпионат Европы.

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