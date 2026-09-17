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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Боули об уходе из «Челси»: «Клуб имеет все предпосылки для дальнейших успехов под руководством Clearlake»

Тодд Боули, занимавший пост председателя совета директоров «Челси», высказался после ухода из клуба, продав свою долю в команде.

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