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Синоптик Цыганков: в регионы Сибири и Урала пришли аномальные холода

Синоптик Цыганков: в регионы Сибири и Урала пришли аномальные холода

В некоторых регионах Сибири и Урала установилась аномально холодная погода. Это связано с антициклоном и областью высокого давления над азиатской частью России, пояснил замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

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