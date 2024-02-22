Синоптик Цыганков: в регионы Сибири и Урала пришли аномальные холода

В некоторых регионах Сибири и Урала установилась аномально холодная погода. Это связано с антициклоном и областью высокого давления над азиатской частью России, пояснил замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
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