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Bob Newhart Gave Mark Harmon Invaluable Advice During His Memorable NCIS Guest Star Gig

Bob Newhart Gave Mark Harmon Invaluable Advice During His Memorable NCIS Guest Star Gig

When Bob Newhart gives you career advice, you listen. Mark Harmon took the iconic star seriously when he offered him words of wisdom on the set of NCIS.

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