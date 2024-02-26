За избиение сожительницы житель Крыма пойдёт в колонию

В Джанкое за нанесение побоев 62-летний местный житель осуждён к лишению свободы.Ранее судимый за нанесение побоев и телесных повреждений крымчанин, надлежащих выводов для себя не сделал, и осенью прошлого года неоднократно избивал свою сожительницу.
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