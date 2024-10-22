📞«Клади трубку» Отделение психолого-педагогической помощи ГБУ СО «Новоаннинский ЦСОН» приняло участие в информационной кампании по киберграмотности «Клади трубку!».
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📞«Клади трубку» Отделение психолого-педагогической помощи ГБУ СО «Новоаннинский ЦСОН» приняло участие в информационной кампании по киберграмотности «Клади трубку!».