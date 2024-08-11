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Рогов призвал использовать хештег в соцсетях после атаки Украины на ЗАЭС

Рогов призвал использовать хештег в соцсетях после атаки Украины на ЗАЭС

Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали территорию Запорожской атомной электростанции. Этот факт прокомментировал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

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