Рогов призвал использовать хештег в соцсетях после атаки Украины на ЗАЭС

Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали территорию Запорожской атомной электростанции. Этот факт прокомментировал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.