Россиян приглашают на День Республики Татарстан на ВДНХ

2 декабря на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоится День Республики Татарстан. В рамках мероприятия посетители смогут познакомиться с культурой и традициями республики, а также попробовать национальные блюда.
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