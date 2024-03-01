Shot: мошенники запустили от имени Блиновской марафон о «работе над ошибками»

На официальном сайте блогера Елены Блиновской появился новый марафон о «работе над ошибками». Однако адвокат создательницы «Марафона желаний» заявил Telegram-каналу Shot, что ресурс взломали мошенники, и арестованная блогерша не имеет к нему отношения.
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