Нижегородский акушер-гинеколог рассказал о пользе секса во время беременности

Нижегородский акушер-гинеколог из родильного дома №1 рассказал о пользе секса во время беременности. Экспертным комментарием Игоря Кондюрова в Telegram-канале поделился представитель пресс-службы ННГУ им.
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